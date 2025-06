Benfica Lissabon tut sich schwer gegen Auckland City. Erst in der Nachspielzeit der ersten Hälfte gelingt die Führung - per Elfmeter. Danach geht es erstmal nicht weiter.

Orlando - Die Begegnung der Club-WM zwischen Bayern Münchens Auftaktgeber Auckland City und Benfica Lissabon ist wegen eines heftigen Gewitters über Orlando für längere Zeit unterbrochen worden. Nach der ersten Halbzeit, in der der portugiesische Fußball-Rekordmeister mehr Mühe als erwartet hatte und erst in der Nachspielzeit durch einen von Ángel di María verwandelten Elfmeter mit 1:0 in Führung ging, war erst einmal Schluss.

Die Spieler blieben in den Kabinen. Die nur rund 16.000 Zuschauer im Stadion von Orlando verließen ihre Plätze, weil es stark regnete, donnerte und blitzte. Zunächst war die Partie für rund eine Stunde unterbrochen. Wann es weitergeht, ist unklar.

Benfica enttäuschte gegen die höchstens halbprofessionellen Neuseeländer, die zum Auftakt der Club-WM mit 0:10 gegen den FC Bayern München verloren hatten. Lissabon war mit einem 2:2 gegen die Boca Juniors in das Mammut-Turnier in den USA gestartet. Der Club aus Buenos Aires ist in der deutschen Nacht auf Samstag der nächste Bayern-Gegner, gespielt wird in Miami.