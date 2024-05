Madrid - Der deutsche Fußball-Nationalspieler Toni Kroos von Real Madrid hat sich vor dem Finale in der Champions League gegen Borussia Dortmund am 1. Juni siegessicher geäußert.

„Ich bin mir sicher, dass wir uns hier in drei Wochen wiedersehen“, sagte der 34-Jährige am Sonntag vor Tausenden Real-Fans bei der Feier des diesjährigen spanischen Meistertitels für die Königlichen am Cibeles-Brunnen in Madrid. Es war der 36. Meistertitel in der Vereinsgeschichte des spanischen Rekordchampions.

Real Madrid hatte sich im Halbfinale gegen Bayern München durchgesetzt und damit für das Finale im Londoner Wembley-Stadion qualifiziert. Borussia Dortmund hatte in der Vorschlussrunde überraschend Paris Saint-Germain aus dem Rennen geworfen.

Im Endspiel um Europas Fußball-Krone im Clubwettbewerb ist Real auch aufgrund der immensen Erfahrung klarer Favorit gegen Dortmund. Allein Kroos hat die Champions League bereits fünfmal gewonnen, viermal mit Madrid und einmal mit seinem Ex-Club Bayern München.