Holstein Kiel siegt einfach weiter. Gegen Osnabrück gelingt der fünfte Dreier in Serie ohne Gegentor. Auch die Düsseldorfer Fortuna ist weiter erfolgreich.

Holstein Kiel ist klar auf Kurs in Richtung Bundesliga.

Kiel - Der erste Aufstieg von Holstein Kiel in die Fußball-Bundesliga wird immer wahrscheinlicher. Das Team von Trainer Marcel Rapp gewann gegen den Tabellenletzten VfL Osnabrück klar mit 4:0 (2:0) und übernahm damit zumindest für einen Tag die Tabellenführung.

Allerdings kann der FC St. Pauli mit einem Sieg gegen Elversberg am Sonntag wieder an den Kielern vorbeiziehen. Osnabrück zeigte nach zuletzt zwei Siegen eine insgesamt schwache Leistung und bleibt mit weiter sechs Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz auf dem 18. Rang.

Kiel dominierte die Partie vor 15.034 Zuschauern im ausverkauften Holstein-Stadion nach Belieben. Vor der Pause brachten Steven Skrzybski (9. Minute) und Philipp Sander (38.) die Gastgeber verdient in Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhten Timo Becker (76.) und Alexander Bernhardsson (84.) für die starken Kieler, für die es der fünfte Sieg in Serie ohne Gegentor war.

Fünfter Sieg in Serie: Düsseldorf in Aufstiegsform

Auch Fortuna Düsseldorf gewinnt im Aufstiegskampf erneut. Die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune setzte sich in der 2. Fußball-Bundesliga dank der Tore von Shinta Appelkamp (13. Minute) und Isak Johannesson (64.) mit 2:0 (0:0) beim SV Wehen Wiesbaden durch. Nach dem fünften Sieg in Serie liegt die Fortuna vor dem Sonntagsspiel des Hamburger SV in Magdeburg vier Punkte vor den Hanseaten auf Tabellenplatz drei.

KSC verliert Anschluss

Der Karlsruher SC kam beim SC Paderborn nicht über ein 1:1 (1:1) hinausgekommen und hat damit kaum noch Chancen auf den Bundesliga-Aufstieg. Ein Treffer von Igor Matanovic (26. Minute) sorgte für das Unentschieden. Zuvor hatte Sirlord Conteh (21.) Paderborn in Führung geschossen, als der KSC in Unterzahl war. Kurz zuvor hatte sich David Herold verletzt und musste später auch ausgewechselt werden.