Lissabon - Portugals Fußball-Star Pepe hat seine Spielerkarriere beendet. Der 41-Jährige veröffentlichte ein Video mit dem Titel „Obrigado“ (Danke) in den sozialen Netzwerken. In den letzten fünfeinhalb Jahren spielte der Verteidiger in seiner Heimat beim FC Porto.

141 Spiele hat der Verteidiger für Portugals Nationalmannschaft bestritten. Auch 2016 gehörte er beim EM-Triumph zum Team um Superstar Cristiano Ronaldo. In der vergangenen Saison wurde Pepe im Porto-Trikot zunächst zum ältesten Feldspieler in der Champions League und dann auch noch zum ältesten Torschützen.

Porto und Real

288 Spiele bestritt Pepe für den FC Porto. Nur das Trikot von Real Madrid trug der Defensivmann öfter. In seinen zehn Jahren in Spanien absolvierte er 334 Spiele für Real und holte 15 Titel mit den Königlichen, gewann unter anderem dreimal die Champions League. Neben Porto und Real spielte Pepe auch für CS Maritimo Funchal und Besiktas Istanbul.