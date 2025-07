München/Vancouver - Der Wechsel von Thomas Müller zu den Vancouver Whitecaps in die Major League Soccer (MLS) rückt kanadischen Medien zufolge näher. Ein Deal zur Verpflichtung des 35-Jährigen sei zwar noch nicht fix, aber nah, berichteten die Zeitungen „Vancouver Sun“ und „The Province“ unter Verweis auf Quellen innerhalb der Liga. Die Whitecaps hätten zudem bereits eine Möglichkeit gefunden, den langjährigen Bayern-München-Star in ihren Kader zu integrieren - was aufgrund der MLS-Regeln kompliziert sein kann.

Müller selbst hatte in einem Video am Wochenende schon angedeutet, dass es für ihn nun „übern großen Teich“ gehe, also nach Nordamerika. Allerdings muss sich Vancouver jetzt noch mit dem Liga-Rivalen FC Cincinnati einigen: Das Team aus dem Osten der USA besitzt die sogenannten Transferrechte an Müller und könnte es sich einiges kosten lassen, wenn ein anderer Verein ihn holen will.

Müller neues Gesicht der Liga?

Laut „Bild“ schaltete sich bereits die Liga in den Fall ein, um zu vermitteln. Die MLS dürfte sich sehr bemühen, dass der Transfer zustande kommt. Nach anderen alternden Stars wie etwa Ex-Weltfußballer Lionel Messi (Inter Miami) könnte auch Müller ein künftiges Werbegesicht der MLS sein. Wie es heißt, winkt dem Bayern in Vancouver zunächst ein Vertrag über zwei Jahre.