Er gilt als großes Talent, konnte sich beim FC Chelsea aber nie durchsetzen. Nun wechselt João Félix mit nur 25 Jahren in die saudische Pro-League. Dort spielt er zukünftig mit Cristiano Ronaldo.

London - Der portugiesische Fußball-Nationalspieler João Félix verlässt den Club-Weltmeister FC Chelsea nach nur einem Jahr und wechselt nach Saudi-Arabien zum Club von Cristiano Ronaldo. Der 25-Jährige unterschrieb einen Zweijahresvertrag bei Al-Nassr. Erst im vergangenen Sommer war Felix von Atlético Madrid nach London gewechselt, nachdem er zuvor schon 2023 auf Leihbasis für Chelsea gespielt hatte.

Keine Stammkraft an der Stamford Bridge

Unter Trainer Enzo Maresca konnte sich Felix aber nicht als Stammkraft an der Stamford Bridge etablieren. Zwar kam der Portugiese in der vergangenen Saison wettbewerbsübergreifend auf 20 Einsätze, stand dabei allerdings kaum in der Startelf. Daraufhin wechselte er zunächst auf Leihbasis nach Italien zum AC Mailand. Nun verlässt er die Blues endgültig.

Berichten zufolge sollen die Saudis eine Ablösesumme von umgerechnet knapp 31 Millionen Pfund (26 Millionen Pfund) bezahlt haben. Durch Bonuszahlungen könnte die Summe allerdings auf fast 50 Millionen Euro (43 Millionen Pfund) steigen.