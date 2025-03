Bei der WM 2022 hat Japan die deutsche Mannschaft mit einem 2:1 in der Vorrunde geschockt. Bei der Endrunde 2026 sind die Asiaten wieder dabei. Ein alter Bekannter hat großen Anteil am Erfolg.

Saitama - Japan hat sich auch dank des Ex-Frankfurters Daichi Kamada als erstes Team auf sportlichem Weg für die Fußball-Weltmeisterschaft qualifiziert. Der Mittelfeldspieler erzielte das Führungstor zum 2:0 (0:0) gegen Bahrain, womit der viermalige Asienmeister vorzeitig die Qualifikation perfekt machte.

Für Japan ist es die achte WM-Teilnahme in Serie. Bei der Endrunde 2022 in Katar hatte das Team noch in der Vorrunde gegen Deutschland gewonnen und entscheidenden Anteil am frühen WM-K.o. des viermaligen Weltmeisters.

Japan souverän in der Quali-Gruppe

Kamada, der inzwischen für Crystal Palace spielt, brachte die Japaner drei Minuten nach seiner Einwechslung mit seinem Tor (66.) im Saitama Stadium auf Kurs. Takefusa Kuba (87.) machte schließlich den sechsten Sieg im siebten Spiel der Gruppe C in der dritten Qualifikationsrunde in Asien perfekt.

Damit ist den Japanern einer der ersten beiden Plätze nicht mehr zu nehmen. Daneben stehen bei der erstmals mit 48 Mannschaften stattfindenden WM bislang nur die drei Gastgeber USA, Mexiko und Kanada als Teilnehmer fest.

Vier Bundesliga-Profis im Einsatz

Aus der Bundesliga standen Bayern-Profi Hiroki Ito, der Gladbacher Ko Itakura und Ritsu Doan vom SC Freiburg in der japanischen Startformation von Nationaltrainer Hajime Moriyasu. Dazu wurde der Kieler Shuto Machino eingewechselt.