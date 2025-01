Claudio Ranieri war erst im November zu Mats Hummels' Roma gekommen - am Ende der Saison soll für den Altmeister jedoch Schluss sein. Für den Rio-Weltmeister dürfte dies ein Einschnitt bedeuten.

Hummels' Trainer in Rom will im Sommer aufhören

Claudio Ranieri wird die AS Rom im Sommer verlassen.

Rom - Der Coach von Mats Hummels bei der AS Rom hat angekündigt, nach dieser Saison als Trainer des Serie-A-Clubs aufzuhören. „Der Verein wird einen neuen Trainer suchen, der das Team an die Spitze des italienischen und europäischen Fußballs führen kann“, sagte Claudio Ranieri dem italienischen Sender Rai Sport. „Am Ende der Saison werde ich aufhören zu trainieren. Es ist Zeit, basta zu sagen.“

Für Hummels dürfte der Abgang des 73 Jahre alten Ranieri ein Einschnitt sein. Nach seinem Wechsel im Sommer hatte der Ex-Nationalspieler in Rom zunächst einen schwierigen Start. Unter Ranieris Vorgänger Ivan Juric kam der 36 Jahre alte Hummels kaum zum Zug. Ranieri, inzwischen der dritte Trainer der Roma in dieser Saison, machte dem Weltmeister von 2014 dagegen Hoffnung auf deutlich mehr Einsatzzeit.

Eigentlich war Ranieri bereits Ende der vergangenen Saison in Rente gegangen. Damals erklärte er nach mehr als einem Jahr als Coach des sardischen Vereins Cagliari Calcio seine Karriere als Trainer für beendet. Im November erhielt er jedoch das Angebot aus Rom und nahm an. Die Roma belegt aktuell Platz zehn in der Tabelle.