HFC ist auf Vizemeister-Kurs

Halle (Saale) - In der Saison 2020/21 nehmen fünf Teams aus dem ehemaligen Gebiet der DDR am Spielbetrieb teil – und unsere „Ost-Tabelle“ der 3. Liga geht in ihre vierte Saison.

Große Spannung kam in der Saison aber gar nicht erst auf: Zu souverän zeigte sich Dynamo Dresden in den Derbys. Nach der Herbstmeisterschaft fuhr der Zweitliga-Absteiger den Titel vorzeitig an: An Spieltag 30 reichte dafür ein 0:0 gegen Verfolger Hansa Rostock. Alle anderen Teams waren bereits vorher raus aus dem Titelrennen.

So sieht die Ost-Tabelle der 3. Liga nach dem 34. Spieltag aus. (Foto: imago/MZ.de)

Umkämpft war und bleibt aber Rang zwei. Der Hallesche FC übernahm diesen Rang durch das überraschende 3:0 in Dresden, ist aber noch nicht sicher Vizemeister. Denn im letzten Spiel zwischen Hansa Rostock und dem FSV Zwickau könnte der Sieger noch vorbeiziehen.

Offen ist auch noch, wer Schlusslicht wird. Aktuell steht dort der 1. FC Magdeburg. Sollte der FSV Zwickau aber deutlich in Rostock verlieren, würde die Rote Laterne noch nach Westsachsen gehen.

Ost-Tabelle 3. Liga: So funktioniert die Wertung

In der Saison 2020/21 der 3. Liga waren durch Ab- und Aufstiege nur noch fünf Ost-Vereine dabei. Im Vorjahr holte sich der Chemnitzer FC den Meistertitel in der inoffiziellen „Ost-Tabelle“, in der nur die Ergebnisse der direkten Duelle berücksichtigt werden.

Den Chemnitzern hat der Titel nicht geholfen, der Klub stieg trotzdem in die Regionalliga Nordost ab – wie schon in der Vorsaison Ost-Meister Energie Cottbus. Derby-Stärke ist also kein Garant für eine gute Saison in der 3. Liga!

Ost-Meister Chemnitz und Cottbus steigen aus 3. Liga ab

2020 neu dabei ist Dynamo Dresden, das aus der 2. Bundesliga abgestiegen ist. Dafür fehlen die Traditionsklubs CFC und FC Carl Zeiss Jena, die nun beide in der Regionalliga Nordost spielen. Aus dieser hat es im Sommer keinen Aufsteiger gegeben, weil Lok Leipzig in den Relegationsspielen am SC Verl gescheitert war.

Die Vereine der Ost-Tabelle 2020/21: Der Hallesche FC (Sachsen-Anhalt), 1. FC Magdeburg (Sachsen-Anhalt), Hansa Rostock (Mecklenburg-Vorpommern), FSV Zwickau (Sachsen), Dynamo Dresden (Sachsen). Fünf Vereine aus vier verschiedenen Bundesländern kämpfen um den Ost-Meistertitel, nur Brandenburg ist nicht vertreten. (mz/bbi)

Die Ost-Meister der 3. Liga