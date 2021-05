Hansa Rostock feiert Zweitliga-Aufstieg: „Schöner als der beste Sex“

Hansa Rostock hat es geschafft. Nach neun Jahren kehrt der letzte DDR-Oberliga-Meister von 1991 in die 2. Bundesliga zurück. Mitten in der Pandemie darf das Team mit Zuschauern feiern.

Rostock - Um 15.22 Uhr war die Zeit von Hansa Rostock in den Fußball-Niederungen vorbei. Die langersehnte Rückkehr in die 2. Bundesliga nach neun Jahren setzte bei Spielern und Trainer ungeahnte Gefühle frei. Torwart und Kapitän Markus Kolke lief am Samstag nach dem 1:1 gegen den VfB Lübeck mit einer Magnumflasche Champagner über den Rasen des Ostseestadions, seine Teamkollegen wälzten sich auf dem Platz. Und selbst der sonst so beherrscht wirkende Trainer Jens Härtel lief mit einem Dauergrinsen durch das Stadion.

„Dieser Moment ist schöner, als der beste Sex, den ich in meinem Leben hatte“, sagte Mittelfeldspieler Jan Löhmannsröben im NDR. „Ich habe am ganzen Körper Gänsehaut.“ Das Remis gegen den Absteiger aus Lübeck im letzten Spiel der Drittliga-Saison, die schwache Leistung, das Zittern - alles war nach dem Schlusspfiff im Ostseestadion vor 7500 Zuschauern vergessen. „Ganz ehrlich: Das ist mir scheißegal. Wir haben den Punkt geholt, sind aufgestiegen“, sagte Löhmannsröben.

Hansa Rostock steigt auf: „Gab noch nie eine solch geile 2. Liga“

Schalke 04, Hamburger SV, FC St. Pauli statt Hallescher FC, SC Verl, FSV Zwickau - der letzte DDR-Oberliga-Meister von 1991 darf sich in der kommenden Saison wieder mit einigen Größen des deutschen Fußballs messen. „Ich glaube, es gab noch nie eine solch geile 2. Liga wie nächste Saison“, meinte Löhmannsröben. „Und dass ich mit meinen 30 Jahren als alter Traktor da noch einmal auflaufen kann - Gänsehaut.“

Die Rostocker schleppten sich am Ende einer langen Saison eher zum Aufstieg. „Es war ein Schneckenrennen“, sagte Trainer Härtel, der mit einem T-Shirt mit der Aufschrift „3. Liga endlich vorbei. Aufstieg 2021. Der FCH wieder in Liga 2“ vor der NDR-Kamera stand. „Wir sind auf der letzten Rille ins Ziel gerollt.“

Die Gäste gingen durch den Ex-Rostocker Soufian Benyamina (26.) sogar in Führung. Dank eines verwandelten Foulelfmeters durch Bentley Baxter Bahn (42.) kamen die bis dahin harmlosen Rostocker noch vor der Pause zum Ausgleich. Nach dem Wechsel bemühten sie sich vergeblich um die Entscheidung. Es reichte dennoch.

Hansa Rostock feiert Aufstieg vor Fans im eigenen Stadion

Die Mecklenburger folgen damit Drittliga-Meister Dynamo Dresden. Die Sachsen hatten bereits eine Woche zuvor den Sprung geschafft. Durch das Remis gegen Lübeck lagen die Rostocker nach 38 Spieltagen dank der besseren Tordifferenz vor dem punktgleichen FC Ingolstadt. Die Oberbayern gewannen zwar gegen den TSV 1860 München mit 3:1 (2:0), blieben aber Tabellendritte und müssen über die Relegation gegen den Zweitliga-16. den Aufstieg anstreben.

Die Rostocker durften ihren Erfolg vor der größten Fußball-Kulisse in Deutschland an diesem Pfingstwochenende feiern. Die Landesregierung in Schwerin hatte am vergangenen Dienstag unter strengen Hygieneauflagen die Zuschauer zugelassen. Vor dem Stadion hatten sich nach Angaben der Bundespolizei bis zu 3000 Fans versammelt. Größere Zwischenfälle blieben aus. Nur die Masken-Pflicht wurde nicht überall eingehalten.

Rostocks OB Claus Ruhe Madsen: „Heute sollen wir feiern“

Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen hatte maßgeblichen Anteil daran, dass Hansa eine aufstiegswürdige Kulisse bekam. Er war selbst im Stadion - und freute sich doppelt. „Hier ist eine ganze Region aufgestiegen“, sagte das Stadtoberhaupt. „Wir werden jetzt deutlich mehr wahrgenommen im ganzen Bundesgebiet.“ Bei Hansa sei „super Arbeit geleistet worden über Jahre, und die wird heute belohnt“.

Mit Blick auf die Fans im und außerhalb des Stadions meinte der gebürtige Däne mit dem markanten Bart: „Ich bin sehr gespannt auf die dritte Halbzeit.“ Er hoffe, dass sich angesichts von Corona-Zeiten viele vernünftig verhalten. „Wir müssen damit rechnen, dass es zu der ein oder anderen Sache kommt, über die wir reden müssen“, meinte Madsen. „Aber heute sollen wir feiern.“

Ausschreitungen in Rostock nach Hansa-Aufstieg

Am Sonntag medelte die Polizei dann tatsächlich Vorfälle. Nach der weitgehend friedlichen Aufstiegsfeier von rund 6000 Fans auf dem Neuen Markt ist es in der Nacht zu Sonntag zu Ausschreitungen im Rostocker Innenstadtbereich gekommen. Zunächst hatten sich den Polizeiangaben von Sonntag zufolge gegen Mitternacht bis zu 250 Personen im Stadtteil KTV versammelt, dort wurde ein mobiler Verkaufsstand in Brand gesetzt. Polizei und Feuerwehr seien mit Pyrotechnik und Flaschenwürfen angegriffen worden.

Aus dieser Personengruppe heraus seien dann an mehreren Orten Barrikaden aus Mülltonnen errichtet und angezündet worden. Insgesamt seien neben dem Verkaufsstand rund 20 Mülltonnen durch die Brände zerstört sowie mehrere geparkte Autos stark beschädigt worden. Auch zwei Einsatzfahrzeuge der Polizei seien beschmiert worden. (dpa/mv)