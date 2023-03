Leipzig/DUR/mad - Der ehemalige Fußballer Hans Richter ist tot. Der vor allem zu DDR-Zeiten sehr erfolgreiche Stürmer starb im Alter von nur 63 Jahren.

Das gab sein ehemaliger Verein, der 1. FC Lokomotive Leipzig, am Sonntag bekannt. Richter wechselte 1976 von seinem Heimatverein der BSG Stahl Olbernhau zu FC Karl-Marx-Stadt, wo er in der Saison 77/78 sein Oberliga-Debüt gab.

Richter spielte als Stammspieler beim FCK in der DDR-Oberliga und schoss in 118 Einsätzen 44 Tore für Karl-Marx-Stadt. 1983/84 wechselte Richter zum 1. FC Lok Leipzig. Zu dieser Zeit hatte bereits sieben Einsätze in der DDR-Nationalmannschaft und drei Tore auf seinem Konto. Hans Richter wurde von Lok Leipzig bis 1987 insgesamt in 22 Europapokalspielen eingesetzt und feierte auch in der Oberliga große Erfolge. Dreimal war er Torschützenkönig der Leipziger Mannschaft.

Für Lok Leipzig kommt Richter auf insgesamt 98 Oberligaspiele, in denen er 34 Tore erzielte. Richter gewann 1986 und 1987 mit dem 1. FC Lok den FDGB-Pokal. 1987 erreichte er mit Lok das Europapokal-Finale der Pokalsieger, unterlag dort jedoch denkbar knapp gegen Ajax Amsterdam mit 0:1.