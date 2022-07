Gladbach auch im vierten Testspiel unbesiegt

Lüttich - Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach blieb auch im vierten Testspiel unter dem neuen Trainer Daniel Farke unbesiegt und erreichte bei zehnmaligen belgischen Meister Standard Lüttich ein 1:1 (1:0).

Nach dem Führungstreffer von Christoph Kramer (24. Minute) traf Lüttichs Renaud Emond in der 48. Minute zum 1:1. Nicht mehr dabei war Breel Embolo, dessen Wechsel zur AS Monaco am Freitag perfekt wurde. In der Startformation stand auch Torhüter Yann Sommer, der ebenfalls von einem französischen Club (OGC Nizza) umworben wird.

Schon am 17. Juli steht für die Gladbacher das Blitzturnier beim MSV Duisburg mit Spielen über 45 Minuten gegen den Gastgeber (16.00 Uhr) und gegen den spanischen Erstligisten Athletic Bilbao (17.00 Uhr) auf dem Programm.