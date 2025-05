Vermummte klauen den Pokal der Champions-League der Frauen in Lissabon. Die Polizei, die verdeckt ermittelt, holt die Trophäe aber zurück. Gerade noch rechtzeitig.

Lissabon - Vier Tage nach dem bisher geheim gehaltenen Diebstahl hat die portugiesische Polizei den Champions-League-Pokal der Fußball-Frauen wieder an die UEFA übergeben. Vermummte hätten die 60 Zentimeter hohe und zehn Kilogramm schwere Trophäe aus Sterlingsilber am Samstag aus einer Tiefgarage im José-Alvalade-Stadion in Lissabon während eines Spiels zwischen Sporting CP und Vitória SC gestohlen, teilte die Polizei mit.

Der Pokal, um den kommenden Samstag Titelverteidiger FC Barcelona und Arsenal im Löwenstadion in Lissabon spielen, sei wiedererlangt worden, schrieb die Polizei auf X. Die Polizei ermittelte verdeckt und habe demnach 13 Verdächtige im Visier. Die Diebe hätten zudem noch weitere ungenannte Gegenstände der UEFA mitgehen lassen, auch weitere Täter seien nicht ausgeschlossen. Die Ermittlungen laufen weiter, hieß es von der Polizei.

Der Europäische Fußballverband (UEFA) gab bisher nichts zu dem Vorfall bekannt.

Sicherheitsaufnahmen helfen

Die vermummten Täter hätten einen Zaun durchschnitten und den Pokal aus einem Transporter gestohlen, berichtete die portugiesische Zeitung „Record“. Die schnelle Klärung des Diebstahls sei mit Hilfe von Aufnahmen der Sicherheitskameras möglich geworden, schrieb die Zeitung „Correio da Manha“.