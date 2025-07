Wück will den Ausfall von Giulia Gwinn als Team auffangen. Eine Spezialistin vom Elfmeterpunkt braucht er dennoch, muss dafür aber erst mal in seinen Unterlagen nachschauen.

EM in der Schweiz

Bundestrainer Wück beim Abschlusstraining in Basel.

Basel - Die deutschen Fußballerinnen müssen nach dem EM-Aus von Kapitänin Giulia Gwinn auch eine neue Elfmeterschützin suchen. „Wir haben in Herzogenaurach zweimal Elfmeterschießen geübt. Fragen Sie mich nicht warum, aber wir haben es gemacht“, sagte Bundestrainer Christian Wück vor dem zweiten Gruppenspiel der DFB-Frauen gegen Dänemark am Dienstag (18:00 Uhr/ARD und DAZN) in Basel. Der 52-Jährige wollte aber die Kandidatin nicht nennen.

„Wir haben auch aufgeschrieben, wer getroffen hat und wer nicht getroffen hat“, so Wück bei der Abschlusspressekonferenz im St. Jakob-Park weiter. „Ich kann es Ihnen jetzt aus dem Kopf aber nicht sagen.“

Gwinn mit starker Bilanz vom Punkt

Gwinn hat in ihrer Karriere im Nationalteam und beim FC Bayern München bisher alle Elfmeter verwandelt. Bei den Olympischen Spielen 2024 in Frankreich traf sie im Spiel um Platz drei gegen Weltmeister Spanien ebenfalls vom Punkt. Torhüterin Ann-Katrin Berger sicherte mit einem gehaltenen Strafstoß dann in der Nachspielzeit das 1:0 und Bronze.

Gwinn hatte sich beim EM-Auftaktsieg gegen Polen in St. Gallen das Innenband im linken Knie verletzt und fällt für den Rest des Turniers aus. Auf der Rechtsverteidigerposition wird sie höchstwahrscheinlich wieder von der 21-jährigen Carlotta Wamser (bisher Eintracht Frankfurt/künftig Bayer Leverkusen) vertreten - auch wenn Wück dies nicht explizit bestätigen wollte.

Die Spielführerbinde übernimmt die Wolfsburgerin Janina Minge. „Wir wollen das geschlossen als Mannschaft ausgleichen“, sagte der Bundestrainer zum „fast schon tragischen“ Ausfall Gwinns. „Wir haben keine (Alexandra) Popp, keine (Marina) Hegering, keine Giuli Gwinn, die vorn weggehen können. Aber wir haben eine gute Mannschaft und Spielerpersönlichkeiten wie eine Janina Minge, wie eine Sjoeke Nüsken, die das definitiv auffangen können.“

DFB-Team kann vorzeitig ins Viertelfinale einziehen

Die Wolfsburgerinnen Popp und Hegering waren im vergangenen Jahr aus dem Nationalteam zurückgetreten. Falls die genannten Spielerinnen die Verantwortung mal nicht tragen könnten, so Wück weiter, „dann bin ich davon überzeugt, dass eine Linda Dallmann oder wer auch immer bereit dazu ist – auch ohne Binde.“

Die Däninnen um Bayern-Torjägerin Pernille Harder hatten ihr Auftaktspiel mit 0:1 gegen Schweden verloren. Die Gruppe C führen die deutschen Frauen an. Der achtmalige Europameister zieht schon vor dem letzten Vorrundenspiel am Samstag gegen Schweden ins Viertelfinale ein, wenn man Dänemark besiegt und Polen gleichzeitig nicht gegen Schweden gewinnt.