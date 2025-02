Ein Gericht in Südkorea verurteilt Hwang Ui-jo wegen intimer Aufnahmen, die ohne Zustimmung entstanden sein sollen. Die Polizei kam ihm erst durch eine andere Sache auf die Schliche.

Fußball-Profi in Südkorea wegen Sex-Videos verurteilt

Seoul - Ein Gericht in Seoul hat den südkoreanischen Fußball-Profi und Nationalspieler Hwang Ui-jo wegen heimlich gefilmter Sex-Videos zu einem Jahr Haft auf Bewährung verurteilt. Das berichtete die amtliche Nachrichtenagentur Yonhap. Der 32 Jahre alte Angreifer des türkischen Erstligisten Alanyaspor stand vor dem Bezirksgericht, weil er zwischen Juni und September 2022 mit seinem Handy zwei Frauen gegen deren Willen während des Geschlechtsverkehrs mit ihm gefilmt haben soll.

Die Staatsanwaltschaft hatte vier Jahre Haft für Hwang geordert. Das Gericht rechnete dem früheren Spieler des englischen Premier-League-Clubs Nottingham Forest allerdings an, dass er die Taten zugegeben und Reue gezeigt hatte, wie es in dem Bericht weiter hieß. Der Fall war bereits im Sommer 2023 an die Öffentlichkeit gelangt.

Zunächst hatte Hwang Anzeige gegen die Frau seines älteren Bruders wegen Erpressung erstattet, nachdem diese intime Aufnahmen von dem Fußballer mit anderen Frauen im Internet geteilt hatte. Während der Ermittlungen fand die Polizei schließlich Hinweise auf die Straftaten Hwangs und nahm ihn in Untersuchungshaft.