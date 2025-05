Madrid - Vereinslegende Raúl wird Real Madrid verlassen und seine Trainerkarriere möglicherweise woanders fortsetzen. Wie die Spanier mitteilten, beendet der 47-Jährige seine Zeit als Trainer der zweiten Mannschaft. Wohin es den ehemaligen Profi des FC Schalke 04 zieht, blieb zunächst offen.

Medial war der frühere Stürmer zuletzt immer wieder mit einem Engagement als Profi-Trainer in Verbindung gebraucht worden, unter anderem bei Schalke. Bestätigungen dafür gab es aber nicht.

Real sei stolz darauf, eine der größten Legenden des Weltfußballs und des Clubs als Trainer in der eigenen Akademie gehabt zu haben, hieß es in der kurzen Mitteilung weiter. In der Saison 2018/19 hatte Raúl als Trainer im Nachwuchsbereich der Madrilenen angefangen. 2019 hatte er schließlich die zweite Mannschaft übernommen.