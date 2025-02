Einst hielt Dirk Schuster Sensationsaufsteiger Darmstadt 98 in der Bundesliga und wurde dafür ausgezeichnet. 15 Monate nach seinem Aus in Kaiserslautern zieht es ihn erstmals ins Ausland.

Früherer Trainer des Jahres: Schuster arbeitet in Georgien

In Darmstadt wurde er als Held gefeiert, danach kam der Karriereknick: Nun versucht sich Dirk Schuster im Ausland. (Archivbild)

Kutaisi - Der frühere Bundesliga-Trainer Dirk Schuster übernimmt erstmals einen Club im Ausland und wird in der kommenden Saison beim georgischen Fußball-Erstligisten Torpedo Kutaisi an der Seitenlinie stehen. Das teilte der Verein am Montagabend mit.

Schuster wurde 2016 nach dem sensationellen Bundesliga-Aufstieg und Klassenerhalt mit dem SV Darmstadt 98 als Trainer des Jahres in Deutschland ausgezeichnet wurde. Seit seinem Aus beim Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern im November 2023 war der 57-Jährige vereinslos.

Beim Club aus der zweitgrößten Stadt Georgiens erhält Schuster einen Dreijahresvertrag. Seinen langjährigen Co-Trainer Sascha Franz bringt er auch diesmal wieder mit. Für Torpedo Kutaisi beginnt die neue Saison in der Erovnuli Liga am 1. März mit einem Heimspiel gegen den FC Gagra.