WM-Vorbereitung: Die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft wärmt sich während einer offenen Trainingseinheit im Central Coast Regional Sporting & Recreation Centre in Tuggerah in Australien auf.

Sydney/Auckland - Am 20. Juli 2023 ertönt der Anpfiff zur Frauen-WM der Fußballerinnen. Bis zum Finale am 20. August 2023 kämpfen Kickerinnen aus 32 Nationen in Australien und Neuseeland um den WM-Titel.

Das Team aus Deutschland trifft bei der WM 2023 in der Vorrundengruppe H auf die Gegnerinnen aus Marokko, Kolumbien und Südkorea. Das deutsche bestreitet ihr erstes Spiel am Montag, 24. Juli um 10.30 Uhr (MESZ) gegen Marokko. Im zweiten Spiel muss Deutschland am 30. Juli, 11.30 Uhr gegen Kolumbien ran. Im dritten Spiel trifft die DFB-Elf am 3. August, 12.00 Uhr, auf Südkorea.

Den WM-Titel gewannen die DFB-Damen zuletzt im Jahr 2007.

Wo findet die Frauen WM 2023 statt?

Die Frauen-Weltmeisterschaft 2023 wird in verschiedenen Fußballstadien in Australien und Neuseeland ausgetragen.

Wo liegen die WM-Stadien?

Fünf Stadien liegen in Australien: Sydney (2), Brisbane, Melbourne und Adelaide. In Neuseeland wird in folgenden vier Austragungsorten gespielt: Auckland, Hamilton, Dunedin und Wellington.

Wie ist der Modus des WM-Turniers der Frauen 2023?

Die Mannschaften aus insgesamt 32 Nationen kämpfen in acht Vorrunden-Gruppen mit jeweils vier Mannschaften um den Einzug in das Achtelfinale. Die beiden Gruppenersten qualifizieren sich für die anschließende Ausscheidungsrunde. Die Spiele der K.o.-Runde werden ab Samstag, 8. August 2023, ausgetragen.

Wer bestreitet das Eröffnungsspiel?

Im Auftaktspiel am 20. Juli (9 Uhr MESZ) stehen sich in Auckland Neuseeland und Norwegen gegenüber.

Das Finale am 20. August im Stadium Australia in Sydney ausgetragen.

Wer überträgt die Frauen-WM 2023 im TV?

Die TV-Rechte der Frauen-WM 2023 wurden erstmals nicht an die Übertragungsrechte der Männer-WM im Vorjahr geknüpft. Die Verhandlungen der FIFA und der TV-Anstalten verliefen lange Zeit zäh. In Deutschland übertragen nun ARD und ZDF die Spiele der Frauen WM.