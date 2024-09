Erst im Sommer wollte der frühere Weltmeister Varane in Como einen neuen Anlauf nehmen. Daraus wird nichts. Wegen anhaltender Kniebeschwerden tritt der Franzose nun sofort zurück.

Como - Der französische Fußball-Profi Raphaël Varane hat sein sofortiges Karriereende verkündet. Der 31 Jahre alte Weltmeister von 2018 war erst im Sommer ablösefrei von Manchester United zum italienischen Aufsteiger Como 1907 gewechselt. Wegen anhaltender Kniebeschwerden machte Varane bislang aber noch kein Spiel in der Serie A.

Varane verkündete nun auf Instagram „mit großem Stolz und einem Gefühl der Erfüllung meinen Rücktritt von dem Spiel, das wir alle lieben“.

Bereits in den vergangenen Jahren hatte er immer wieder mit körperlichen Problemen zu tun. Der Abwehrspieler, der einst bei Real Madrid viermal die Champions League gewann, will nun in anderer Funktion für Como weiterarbeiten.