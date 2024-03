Clairefontaine - Vizeweltmeister Frankreich muss im Fußball-Länderspiel gegen die deutsche Nationalmannschaft am Samstag (21.00 Uhr/ZDF) in Lyon auf Starstürmer Antoine Griezmann verzichten. Das teilte der französische Verband FFF mit.

Der Weltmeister von 2018 leidet immer noch unter einer Knöchelverletzung, die er sich am 20. Februar im Champions-League-Spiel seines Clubs Atlético Madrid gegen Inter Mailand zugezogen hatte. Für Griezmann nominierte Nationaltrainer Didier Deschamps den früheren Herthaner Matteo Guendouzi von Lazio Rom nach.

Griezmann, der am Montag noch Marketingaktivitäten mit der Nationalelf absolviert hatte, wird das Quartier der Equipe tricolore in Clairefontaine am Dienstag verlassen. Der 32-Jährige steht auch für das Länderspiel gegen Chile in Marseille am 26. März nicht zur Verfügung.