Kein Tor, kein Punkt für den FC Barcrelona in San Sebastián.

San Sebastián - Hansi Flick wollte die Schuld für die zweite Saisonniederlage des FC Barcelona in der spanischen Fußballmeisterschaft nicht beim Schiedsrichter suchen. Seine Meinung zum aberkannten Treffer von Robert Lewandowski gab er dem Referee aber bereits zur Pause mit auf den Weg in die Kabine. „Ich habe ihm nur gesagt, es war ein Tor, es war kein Abseits“, erklärte Flick nach dem 0:1 bei Real Sociedad San Sebastián. „Es war auch nicht so wütend“, ergänzte der 59-Jährige mit einem Lächeln, nachdem eine Journalistin gesagt hatte, Flick habe sehr wütend mit dem Schiedsrichter gesprochen.

Der deutsche Coach der Katalanen bekräftigte in der Pressekonferenz nach der Partie aber auch noch mal, dass es aus seiner Sicht eine falsche Entscheidung gewesen sei, den Lewandowski-Treffer nach rund einer Viertelstunde Spielzeit nicht zu geben: „Eine absolut falsche Entscheidung.“ Dabei ging es um die Fußspitze Lewandowski, die die Abseitsentscheidung ausgelöst hatte.

Flick sucht keine Ausreden: „Wir können viel besser spielen“

„Barça im Abseits“, schrieb die Sportzeitung „As“. „VAR und eine schicksalhafte Nacht lassen Barça in Donosti leer ausgehen“, hieß es bei „Sport“. In der Tabelle der Primera División führt Barça weiterhin. Der Vorsprung auf Verfolger Real Madrid beträgt sechs Punkte, der Titelverteidiger aus der Hauptstadt hat aber ein Spiel weniger absolviert.

Flick suchte nach der Niederlage nicht nach Ausreden, auch das Fehlen von Superstar Lamine Yamal wegen einer schweren Prellung ließ er nach der ersten Niederlage nach wettbewerbsübergreifend sieben Pflichtspielsiegen in Serie nicht gelten.

„Es wäre einfach zu sagen, wir haben verloren, weil Lamine nicht dabei war. Natürlich fehlt ein Spieler solcher Qualität jeder Mannschaft.“ Sie würden aber die Verantwortung für diese Niederlage tragen. „Wir können viel besser spielen, das haben wir in den ersten 10, 15 Minuten gezeigt“, betonte Flick. Es sei aber nicht ihr Tag gewesen. Den einzigen Treffer hatte Sheraldo Becker (33.), einst beim 1. FC Union Berlin, mit seinem ersten Saisontor erzielt.