Nyon - Eintrittskarten für das Finale der Champions League am 1. Juni in London kosten für die Fans umgerechnet mindestens 70 Euro. Die Europäische Fußball-Union UEFA veröffentlichte die Ticketpreise für die drei Finalspiele in der Königsklasse, in der Europa League am 22. Mai in Dublin sowie in der Conference League am 29. Mai in Athen.

Die jeweils günstigste Kategorie ist nur für Fans der jeweiligen Finalteilnehmer buchbar - neutrale Gäste müssen für einen Platz im Londoner Wembley-Stadion umgerechnet mindestens rund 185 Euro zahlen.

Verkauft werden die Tickets zunächst ausschließlich über die offizielle Seite der UEFA bis zum 16. April. Nach Registrierungsschluss wird gelost. Fans können bei der Auswahl angeben, ob sie ausschließlich mit ihren Teams zum Endspiel reisen würden. „Der Verkauf und die Zuteilung der Karten, die den Fans der Finalisten vorbehalten sind, wird direkt mit den beteiligten Vereinen geregelt“, schreibt die UEFA.

In der Champions League sind aus Deutschland der FC Bayern und Borussia Dortmund, in der Europa League ist noch Bayer Leverkusen dabei. Das „Fan First“-Ticket im zweithöchsten europäischen Fußball-Wettbewerb kostet 40 Euro.

Die Preise im Überblick:

Champions League (Wembley-Stadion/60.000 verfügbare Tickets) Preis (gerundet) Kategorie „Fans First“ für Anhänger der Final-Teilnehmer 70 Euro Kategorie 3 185 Euro Kategorie 2 500 Euro Kategorie 1 710 Euro

Europa League (Dublin-Arena/36.000) Preis Kategorie „Fans First“ für Anhänger der Final-Teilnehmer 40 Euro Kategorie 3 65 Euro Kategorie 2 100 Euro Kategorie 1 150 Euro