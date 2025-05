Ein nicht akkreditierter Berater soll bei der Verpflichtung von Carlo Ancelotti als Trainer des brasilianischen Nationalteams 1,2 Millionen Euro erhalten. Nun verlangt die FIFA Einsicht in den Fall.

Rio de Janeiro - Die FIFA hat Brasiliens Fußballverband CBF aufgefordert, den Einsatz eines nicht lizenzierten Beraters bei der Verpflichtung von Nationaltrainer Carlo Ancelotti zu erklären. Hintergrund ist die Rolle des Unternehmers Diego Fernandes, der laut mehreren Medienberichten ohne gültige FIFA-Lizenz im offiziellen Vertrag zwischen Ancelotti und der CBF als Berater aufgeführt ist.

Die Anwälte äußern sich

Fernandes soll demnach für seine Tätigkeit eine Provision von umgerechnet 1,2 Millionen Euro erhalten. Dies könnte einen möglichen Verstoß gegen die internationalen Transferregeln darstellen, die solche Aufgaben und Vergütungen ausschließlich akkreditierten Beratern erlauben. Fernandes' Anwälte erklärten laut dem Nachrichtenportal UOL, dass die Provision erst nach erfolgter Registrierung beansprucht werde.

Die entsprechenden Vertragsbedingungen seien unter „Geheimhaltungsklauseln“ ausgehandelt worden, berichtete „O Globo“ unter Berufung auf eine Verbandsmitteilung. Diese sollen noch von der früheren CBF-Führung stammen. Die aktuelle Verbandsleitung wolle den Fall nun intern bewerten.

Das fordert die FIFA

Fernandes soll unter dem inzwischen abgesetzten Verbandschef Ednaldo Rodrigues den Kontakt mit Ancelotti in Madrid koordiniert haben. Nach Rodrigues' Absetzung wurde Samir Xaud zum neuen Präsidenten der CBF gewählt.

Die FIFA forderte vom brasilianischen Verband umfassende Unterlagen, darunter den Vertrag mit Fernandes sowie relevante Kommunikationsnachweise. Ancelotti hatte am Montag offiziell die Leitung der Seleção übernommen und wird am 5. Juni (Ortszeit) sein Debüt an der Seitenlinie beim WM-Qualifikationsspiel gegen Ecuador geben.