Der Präsident des Fußball-Weltverbandes, Gianni Infantino, glaubt an eine glänzende Zukunft der Sportart in Amerika.

FIFA-Boss will Fußball zur Nummer 1 in den USA machen

New York - FIFA-Boss Gianni Infantino sieht gute Chancen für den Fußball, in den USA zur Sportart Nummer 1 aufzusteigen. Das Erreichen dieses ambitionierten Ziels genieße beim Fußball-Weltverband höchste Priorität, sagte Infantino bei einem Gespräch mit dem Sender Fox News am Rande der Club-WM, berichtete „The Athletic“.

Anders als in vielen Ländern der Welt steht der Fußball in den USA im Schatten anderer Sportarten wie American Football, Baseball, Basketball oder Eishockey. Das möchte Infantino mittelfristig ändern. Die Major League Soccer (MLS) werde in „drei bis vier, maximal fünf Jahren ganz oben stehen“ und zu den Top-Ligen der Welt gehören. „Und ich kann Ihnen sagen, warum – weil ich jetzt hier bin“, tönte der 55 Jahre alte Schweizer.

Infantino für Einführung von Auf- und Abstieg in MLS

Seiner Ansicht nach müssten nur einige Dinge verändert werden wie zum Beispiel die Einführung von Auf- und Abstieg im amerikanischen Fußball. Weil die MLS eine geschlossene Gesellschaft sei, gebe es auch keine märchenhaften Überraschungen wie anderswo. „Das lässt sich auch in die amerikanische Kultur einbringen, wo es das Konzept von Auf- und Abstieg nicht gibt“, sagte Infantino.