Feuerwerkskörper: Union-Spiel in Malmö unterbrochen

Malmö (dpa) – - Das Europa-League-Spiel des 1. FC Union Berlin bei Malmö FF ist nach Vorfällen im Block der Gäste-Fans unterbrochen worden.

Nach rund 55 Minuten waren der Lautstärke zufolge Feuerwerkskörper aus dem Block der Union-Fans gezündet worden. Trainer Urs Fischer verfolgte das Geschehen mit sichtlichem Unverständnis. Schiedsrichter Halil Umut Meler aus der Türkei schickte beide Mannschaften in die Kabine. Zu dem Zeitpunkt stand es 0:0.

Die Gäste aus Berlin spielten nach einer Roten Karte in der 45. Minute gegen Andras Schäfer in Unterzahl. Wie es weitergehen sollte, was zunächst unklar. Vor dem Block der Gäste-Fans, in deren Reihen einige Sturmmasken trugen, postierten sich Sicherheitskräfte. Seitlich zu den Anhängern der Heimmannschaft reihte sich Polizei auf. Etwas mehr als 1000 Union-Fans sollen nach Malmö gereist sein.