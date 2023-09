Berlin - Der ehemalige Basketball-Nationalspieler Patrick Femerling hat den Zeitpunkt der Verkündung des Rauswurfs von Fußball-Bundestrainer Hansi Flick angeprangert.

Dass die Entscheidung des Deutschen Fußball-Bundes kurz vor Deutschlands Titelgewinn bei der Basketball-Weltmeisterschaft veröffentlicht wurde, habe ihn „verwundert und verärgert“, sagte der frühere Center in einem Interview des „rbb24 Inforadio“.

„Meine persönliche, ehrliche Meinung: Ich fand das einfach ein bisschen frech, weil das so ein großer Sportmoment war“, sagte Femerling, der 2002 selbst die Bronzemedaille bei einer WM mit der DBB-Auswahl gewonnen hatte. „Dass man in dem Moment, wo eine andere Mannschaft sich so aufgeopfert und so einen Erfolg hat, das dazwischen schießt - ob das jetzt mit Absicht ist oder nicht, sei mal dahingestellt - ist einfach schade.“

Im Finale hatte Deutschland Serbien mit 83:77 geschlagen und zum ersten Mal den Titel gewonnen. Flick war nach dem 1:4 der DFB-Elf gegen Japan von seinem Amt entbunden worden. „Das ist unnötig, dass man die verdiente Aufmerksamkeit ein bisschen ablenkt mit einer Meldung, die A negativ ist, und B vom Timing her einfach schlecht ist“, sagte Femerling.