Nyon - Der deutsche Schiedsrichter Felix Zwayer leitet das Europa-League-Endspiel zwischen dem englischen Fußball-Rekordmeister Manchester United und dem Ligarivalen Tottenham Hotspur. Das gab die Europäische Fußball-Union bekannt. Die Partie wird am 21. Mai in Bilbao ausgetragen. Zwayer hatte zuletzt schon das Halbfinal-Rückspiel in der Champions League zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Arsenal (2:1) gepfiffen.

Für den Berliner Referee ist es das zweite Finale in einem UEFA-Wettbewerb. 2023 war der 43-Jährige beim Nations-League-Endspiel zwischen Spanien und Kroatien im Einsatz.

Das Champions-League-Endspiel zwischen Inter Mailand und Paris wird am 31. Mai in der Münchner Arena unterdessen der Rumäne Istvan Kovacs leiten. Die UEFA hat auch schon den Schiedsrichter für das Nations-League-Finale am 8. Juni in München bekanntgegeben. Sollte sich die deutsche Mannschaft im Halbfinale gegen Portugal durchsetzen, bekommt sie es mit dem Schweizer Schiedsrichter Sandro Schärer zu tun. Für die Halbfinals sind noch keine Unparteiischen angesetzt.