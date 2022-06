FC-Trainer Baumgart mit bisherigen Transfers zufrieden

Köln - Trainer Steffen Baumgart ist mit den bisherigen Transfers des Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln trotz des eingeschlagenen Sparkurses sehr zufrieden.

„Alles, was wir uns bislang vorgenommen haben, hat geklappt“, sagte der FC-Coach der Onlinezeitung „Geissblog“. „Wir wollen einen harmonischen Kader haben, in dem wir die jungen Spieler in Ruhe an die Bundesliga heranführen zu können“, erklärte der Coach nach den jüngsten Verpflichtungen von Steffen Tigges (Borussia Dortmund) und Kristian Pedersen (Birmingham City).

Inklusive der zuvor geholten Linton Maina (Hannover 96) und Denis Huseinbasic (Kickers Offenbach) sowie des zuvor vom FSV Mainz ausgeliehen Luca Kilian hat Baumgart bislang vier neue Spieler plus Kilian. Zwei Spieler sollen noch kommen, darunter auch ein defensiver Mittelfeldspieler als Nachfolger für den zum BVB gewechselten Salih Özcan. „Wir wissen, was wir noch machen wollen, und ich gehe davon aus, dass auch unsere weiteren Ideen klappen werden“, sagte Baumgart.