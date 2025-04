Barcelona/Madrid - Der FC Barcelona hat es verpasst, in der spanischen Fußball-Liga für klarere Verhältnisse zu sorgen. Gegen Betis Sevilla kam das Team von Trainer Hansi Flick im heimischen Olympiastadion nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus. Der Vorsprung auf Real Madrid, das zuvor 1:2 gegen den FC Valencia verloren hatte, beträgt nun vier statt möglicher sechs Punkte.

Das frühe Führungstor durch Gavi (7. Minute) egalisierte Sevillas Abwehrspieler Natan nur zehn Minuten später. Für die Flick-Elf um Stürmerstar Robert Lewandowski geht es am Mittwoch in der Champions League weiter, dann gastiert Bundesligist Borussia Dortmund bei den Katalanen (21.00 Uhr/DAZN).

Real spät geschockt

In Madrid schockte Valencia die Heimelf spät. Hugo Duro erzielte in der fünften Minute der Nachspielzeit den Siegtreffer für den in dieser Saison bisher schwachen Gast aus Valencia. Nach der Führung von Mouctar Diakhaby (15. Minute) war Real lediglich zum zwischenzeitlichen Ausgleich durch Vinicius Junior (50.) gekommen.

Der Offensivstar war zuvor in der 13. Minute bei einem Elfmeter an Valencias Schlussmann Giorgi Mamardashvili gescheitert.