FC Arsenal baut Tabellenführung mit Derbysieg aus

London - Der englische Fußball-Spitzenreiter FC Arsenal hat in der Premier League den nächsten Sieg gefeiert und sich auch im prestigeträchtigen Nord-London-Derby durchgesetzt. Beim Erzrivalen Tottenham Hotspur gewannen die Gunners mit 2:0 (2:0) und bauten ihre Tabellenführung so weiter aus.

Ein Eigentor von Spurs-Keeper Hugo Lloris (14. Minute) und ein Treffer von Martin Ödegaard (36.) genügten Arsenal in dem giftigen Duell zum Auswärtssieg. Erst in der zweiten Hälfte kam Tottenham besser ins Spiel und übte vor allem in der Schlussviertelstunde viel Druck auf die Gäste aus. Zu einem Treffer reichte es für Harry Kane und Co. aber nicht.

Arsenal ist seit zwölf Premier-League-Spielen ungeschlagen. Zehnmal ging die Mannschaft des spanischen Trainers Mikel Arteta dabei als Sieger vom Platz. Der Vorsprung auf den Titelverteidiger und derzeitigen Zweiten Manchester City beträgt nach 18 absolvierten Spielen acht Punkte. Die Spurs haben 14 Zähler weniger als Arsenal und belegen nur den fünften Platz.

Vor dem Spiel war es am Tottenham-Hotspur-Stadion zu Zusammenstößen zwischen Spurs-Fans und Sicherheitskräften gekommen, als einige Anhänger versuchten, zu den ankommenden Arsenal-Fans vorzudringen.