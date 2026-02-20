Nach dem mutmaßlichen Rassismus-Vorfall gegen Vinícius Junior hat sich der brasilianische Fußball-Verband in einem Brief an die UEFA und die FIFA gewandt. Die Forderungen sind deutlich.

Barra da Tijuca - Der brasilianische Verband hat im mutmaßlichen Rassismus-Vorfall gegen Nationalspieler Vinícius Junior deutliche Sanktionen von der UEFA und der FIFA verlangt. In einem Statement auf der Homepage erklärte die Confederação Brasileira de Futebol (CBF), einen Brief an die Europäische Fußball-Union und den Weltverband geschickt zu haben.

Darin habe der CBF strenge Maßnahmen gefordert und eine „exemplarische“ Bestrafung, erklärte der brasilianische Verband. „In dem von Präsident Samir Xaud unterzeichneten Dokument bekräftigte der CBF, dass er eine Überwachung des Falls durch die FIFA erwartet und dass die UEFA alle notwendigen Maßnahmen ergreift, um die Schuldigen für die rassistischen Beleidigungen zu identifizieren und zu bestrafen“.

Gegenspieler bestreitet Vorwürfe

Brasiliens 45-maliger Nationalspieler Vinícius Junior soll im Playoff-Hinspiel von Real Madrid bei Benfica Lissabon rassistisch von seinem Gegenspieler Gianluca Prestianni beleidigt worden sein. Vinícius Junior und auch Mitspieler bestätigten das. Der argentinische Benfica-Profi Prestianni bestreitet die Vorwürfe.

Er hatte sich nach einem exzentrischen Jubel von Vinícius Junior nach dessen Tor zum 1:0-Sieg das Trikot vor den Mund gehalten. Laut Vinícius Junior soll Prestianni ihn als „Affe“ bezeichnet haben.

Schiedsrichter François Letexier aus Frankreich hatte die Partie am Dienstagabend im Estádio da Luz für mehrere Minuten unterbrochen. Mit gekreuzten Armen hatte er angezeigt, das Anti-Rassismus-Protokoll der UEFA anzuwenden. Die UEFA prüft den Vorfall. Real Madrid sicherte bereits zu, alle Beweismittel der UEFA zur Verfügung zu stellen.

Brasilianischer Verband stellt auch noch formellen Antrag

FIFA-Präsident Gianni Infantino hatte sich „schockiert und traurig“ gezeigt und bei Instagram geschrieben: „Es gibt absolut keinen Platz für Rassismus in unserem Sport und in der Gesellschaft.“ Kylian Mbappé, französischer Real-Kollege von Vinícius Junior, forderte, dass Prestianni nie wieder in der Champions League spielen dürfe.

Im Schreiben an die UEFA stellte der brasilianische Verband auch einen formellen Antrag, eine gründliche Untersuchung der gegen Vinícius Junior begangenen Handlungen durchzuführen.