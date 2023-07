Der frühere Juve-Boss Agnelli hat in Italien seine zweite Fußball-Sperre wegen Finanztricks erhalten. Diesmal ging es um Tricksereien in der Corona-Zeit.

Ex-Juve-Boss Agnelli in Italien ein weiteres Mal gesperrt

Rom - Der ehemalige Juventus-Präsident Andrea Agnelli ist mit einer weiteren Sperre und Geldstrafe belegt worden.

Weil der Rekordmeister der Serie A unter seiner Führung während der Corona-Pandemie die Bücher verfälscht haben soll, wurde Agnelli vom Sportgericht des italienischen Fußballverbands (FIGC) für 16 Monate gesperrt und muss zudem 60.000 Euro Geldstrafe zahlen. Das gab der Verband bekannt.

In der Causa geht es darum, dass Juventus im Frühjahr 2020 mit seinen Spielern angeblich einen Gehaltsverzicht von vier Monaten ausgehandelt hatte. Dies wurde als Zeichen der Solidarität der kickenden Fußball-Millionäre gewertet und so auch in den Bilanzen verbucht. Heimlich aber schloss der Verein mit den Profis Abmachungen, ihnen die Monatsgehälter zu einem späteren Zeitpunkt zu ersetzen.

Agnelli war Ende 2022 mit der gesamten Juve-Chefetage zurückgetreten. Im Anschluss wurde er vom Verband bereits einmal gesperrt, weil die Turiner unter seiner Ägide jahrelang die Marktwerte von Spielern verfälscht hatten, um auf dem Transfermarkt durch Deals mit anderen Vereinen höhere Beträge verbuchen zu können. Wegen jenes Vergehens wurde Agnelli - ein Nachkomme der einflussreichen Turiner Agnelli-Familie von Fiat-Gründer Giovanni Agnelli und von 2017 bis 2021 auch Vorsitzender der Interessenvertretung europäischer Fußballvereine (ECA) - bereits für zwei Jahre gesperrt.

Punktabzug wegen der verfälschten Marktwerte

Nachdem das Urteil sportgerichtlich bereits von der höchsten Instanz in Italien bestätigt wurde, geht Agnelli nun vor ordentlichen Gerichten dagegen vor. Wegen der Corona-Gehälter waren auch Juventus als Verein und andere frühere Top-Manager angeklagt worden - sie handelten mit den Anklägern zuletzt aber einen Deal aus, der unter anderem eine Zahlung von 718.000 Euro Strafe durch den Club vorsieht. Wegen der verfälschten Marktwerte waren Juve in der Meisterschaft zehn Punkte gestrichen worden.

Durch den Punktabzug verpasste der Rekordmeister in der abgelaufenen Saison die Qualifikation für die Champions League und landete nur auf einem Rang für die Conference League. In Italien wird aber erwartet, dass sich die UEFA mit dem Fall beschäftigt und den Club womöglich von allen internationalen Wettbewerben ausschließt.