Eigentlich wurde nur das Bein des Weltmeisters von 2002 untersucht, doch dann stellten die Ärzte weitere Probleme fest. Nach der OP geht es dem früheren Linksverteidiger nach eigenen Angaben gut.

Rio de Janeiro - Der ehemalige Fußball-Weltmeister Roberto Carlos ist in seiner Heimat Brasilien einem Medienbericht zufolge am Herzen operiert worden. Bei einer Untersuchung seines Beins seien Herzprobleme festgestellt worden, berichtete die spanische Sportzeitung „AS“. Daraufhin setzten die Ärzte dem 52-Jährigen einen Katheter ein.

„Mir geht es jetzt gut“, sagte der frühere Verteidiger. Er soll nun noch zwei Tage zur Beobachtung im Krankenhaus bleiben.

Roberto Carlos galt während seiner aktiven Zeit als der beste Linksverteidiger der Welt. Mit Real Madrid gewann er dreimal die Champions League. 2002 holte er mit der brasilianischen Nationalmannschaft im Finale gegen Deutschland den WM-Titel. Derzeit ist er Botschafter des spanischen Spitzenclubs Real Madrid.