Ex-Bundesligaspieler Igor Belanow kämpft im Ukraine-Krieg

Einst spielte Igor Belanow in der deutschen Bundesliga, heute stellt er sich in seiner Heimatstadt Odessa den russischen Angriffen im Ukraine-Krieg.

Odessa/DUR/jsp - In seiner Zeit als Profi-Fußballer stand Igor Belanow für Borussia Mönchengladbach und Eintracht Braunschweig auf dem Platz, nun soll der mittlerweile 61-jährige sich freiwillig bei den ukrainischen Verteidigungskräften in seiner Heimatstadt Odessa verpflichtet haben, berichten verschiedene Medien.

In den sozialen Medien tauchte ein Bild des ehemaligen Fußballprofis auf. Zu sehen ist er mit drei weiteren bewaffneten Männern in einem Schützengraben.

1986 Ballon d’Or winner Igor Belanov is protecting Ukraine in Ukrainian Armed Forces. pic.twitter.com/qgvgDzVfl3 — Football Talk (@Football_TaIk) April 7, 2022

Igor Belanow war 1986 Europas bester Spieler des Jahres

Begonnen hat die Karriere des ukrainischen Spielers bei Vereinen in Odessa, bevor er für die Mannschaft von Dynamo Kiew spielte. 1989 wechselte er als erster sowjetischer Nationalspieler in die deutsche Bundesliga. Im Jahr 1986 gewann er den Goldenen Ball, der an den besten europäischen Spieler des Jahres verliehen wird.