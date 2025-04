Wrexham - Der AFC Wrexham und seine prominenten Miteigentümer Ryan Reynolds und Rob McElhenney bejubeln den dritten Aufstieg des walisischen Fußball-Clubs. Wrexham gewann 3:0 gegen Charlon Athletic und hat damit den Gang in die Zweitklassigkeit im englischen Fußball geschafft. Zur Premier League ist es nur noch ein weiterer Schritt.

Reynolds und McElhenney verfolgten zusammen mit knapp 13.000 weiteren Zuschauern den entscheidenden Sieg, mit dem Wrexham der zweite Platz in der League One hinter Birmingham nicht mehr zu nehmen ist. Zuletzt war der Club vor 43 Jahren zweitklassig, noch vor vier Jahren schien ein solches Szenario nicht vorstellbar. 2021 hatten Reynolds und McElhenney den Club für 2,5 Millionen Dollar übernehmen. Reynolds posierte am Rande der Partie für Selfies mit Fans und schenkte Drinks an der Bar aus.