Dybala in Rom: „Ich bin hier, um zu siegen“

Massimo Insabato/Mondadori Portfolio via ZUMA/dpa

Paulo Dybala winkt den Fans bei seiner Präsentation zu, nachdem er von Juventus Turin zu AS Rom gewechselt ist.

Rom - Einst galt Weltmeister Francesco Totti als „der achte König von Rom“. Nun hat die traditionsreiche AS Roma einen neuen Superstar: den argentinischen Stürmer und Nationalspieler Paulo Dybala (28), der am Dienstag in der italienischen Hauptstadt vorgestellt wurde.

Mit seinem vorherigen Club Juventus Turin hatte Dybala schon fünfmal den „Scudetto“, die italienische Meisterschale, geholt. Nun soll „La Joya“ (Spanisch für das Juwel) die von José Mourinho trainierten Römer zu neuer Größe führen. „Mourinho hat mich gerufen, ich bin hier, um zu siegen“, sagte Dybala laut Nachrichtenagentur Ansa.