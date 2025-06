Dunkle Wolken am Himmel von Charlotte sorgen bei der Club-WM für eine unfreiwillige Pause. Die Spieler des FC Chelsea und von Benfica Lissabon müssen kurz vor dem Ende der Partie in die Kabinen.

Charlotte - Das Achtelfinale der Club-WM zwischen dem FC Chelsea und Benfica Lissabon ist kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit zunächst für 30 Minuten unterbrochen worden. Aufgrund eines drohenden Unwetters über dem nicht überdachten Stadion in Charlotte schickte Schiedsrichter Slavko Vincic die Fußballprofis in der 86. Minute vorzeitig in die Kabinen. Zu diesem Zeitpunkt führten die Londoner 1:0 (0:0).

Als die Schlussphase anbrach, verdunkelte sich der Himmel. Begleitet von eindringlichen Durchsagen des Stadionsprechers verließen erst die Spieler den Rasen und schließlich auch die Zuschauer die Ränge. In der Nähe des Stadions drohten Blitzeinschläge, teilte der Weltverband FIFA mit.

Chelseas James trifft per Freistoß - Torwart patzt

Zuvor hatte Kapitän Reece James Chelsea mit einem direkt verwandelten Freistoß in der 64. Minute in Führung gebracht. Benficas Torhüter Anatoliy Trubin wirkte bei dem Gegentreffer, der von jenseits des linken Strafraumecks fiel, komplett übertölpelt. Offenbar spekulierte der 23-Jährige darauf, dass James flanken statt direkt schießen würde. Der scharf getretene Ball schlug allerdings im kurzen Eck ein. Trubin hechtete vergebens hinterher.

Sicher im Viertelfinale steht als erstes Team Palmeiras aus São Paulo. Beim 1:0 (0:0) im brasilianischen Duell mit Botafogo FR aus Rio de Janeiro traf einzig der frühere Leverkusener Bundesliga-Profi Paulinho in der Verlängerung (100. Minute).