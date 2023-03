Manchester - Nach der nächsten Fußball-Gala hat Erling Haaland sein Tor-Rezept verraten.

„Ich bin ein Stürmer, ich liebe es, Tore zu schießen! Aber ich konzentriere mich nicht nur darauf, Tore zu schießen, sondern ich konzentriere mich darauf, Chancen zu bekommen. Wenn du Chancen hast, dann ist die Chance groß, dass du ein Tor schießt“, sagte der Norweger nach seinem Dreierpack im FA-Cup-Viertelfinale.

Beim 6:0 (2:0) von Manchester City gegen den Zweitligisten FC Burnley zeigte der 22 Jahre alte Norweger seinen Torhunger. Dem ehemaligen Dortmunder gelangen in der 32., 35. und 59. Minute seine Saisontore 40, 41 und 42. Haaland habe nun 157 Tore in den letzten 153 Spielen für seine Clubs geschossen, teilte die UEFA mit.

Vier Tage nach seinem Fünferpack beim 7:0 in der Champions League gegen RB Leipzig war der Norweger wieder in Top-Form und wurde zum „Man of the Match“ gekürt.

ManCity, in der Champions League der Viertelfinalgegner des FC Bayern München, ist der große Favorit auf den Gewinn des FA Cups. Mit dem FC Liverpool ist der Titelverteidiger und mit dem FC Arsenal der Rekordsieger in diesem Wettbewerb bereits ausgeschieden. An diesem Sonntag geht es im FA Cup mit den Begegnungen Sheffield United gegen Blackburn Rovers, Brighton & Hove Albion gegen Grimsby Town und Manchester United gegen FC Fulham weiter. Grimsby Town, im Achtelfinale Bezwinger vom FC Southampton, ist als Viertligist dabei.