Madrid - Manchester City und Pep Guardiola sind in der Champions League vorzeitig ausgeschieden und haben von Fußball-Superstar Kylian Mbappé eine Lehrstunde erhalten. Der englische Meister verlor das Playoff-Rückspiel bei Real Madrid im Estadio Santiago Bernabéu mit 1:3 (0:2) und muss sich eine Woche nach der 2:3-Heimniederlage aus dem wichtigsten Vereinswettbewerb Europas verabschieden.

Mbappé sorgte mit seinen beiden Toren (4. Minute/33.) früh für klare Verhältnisse und traf nach der Pause (61.) ein drittes Mal. Das Führungstor des Franzosen nach einem überragenden langen Ball von Raul Asencio war pure Weltklasse.

Guardiola, der 2023 mit den Cityzens noch den Henkelpott gewann, sank früh in seinen Sitz und offenbarte seine ganze Enttäuschung. Schon vor dem Rückspiel hatte er die Chancen seines Teams auf ein Prozent beziffert. Das späte Tor von Nico (90.+2) war nicht mehr als ein Ehrentreffer für die Gäste aus England.

Haaland bleibt draußen

Man City erlebt die schwierigste Saison mit dem katalanischen Starcoach. Bei der Niederlage in Madrid saß Erling Haaland aufgrund von Knieproblemen 90 Minuten auf der Bank und wurde von Neuzugang Omar Marmoush (davor Eintracht Frankfurt) vertreten. Schon nach acht Minuten musste in Verteidiger John Stones ein weiterer Garant vom Feld. Mittelfeldstratege Rodri fehlt schon seit Monaten.

Während die Königlichen ein möglicher Achtelfinal-Gegner von Bayer Leverkusen sind, hat Manchester nur noch eine realistische Titelchance - nämlich im FA Cup. In der Premier League ist der FC Liverpool, den Man City am Sonntag (17.30 Uhr) empfängt, uneinholbar enteilt. Real hingegen untermauerte dank Mbappé, der es seit Mittwoch vereins- und wettbewerbsübergreifend auf mehr als 500 Torbeteiligungen bringt, seinen Status als Titelanwärter.

Neben Titelverteidiger Real und Vorjahresfinalist Borussia Dortmund, der am frühen Abend 0:0 gegen Sporting Lissabon gespielt hatte, schaffte Paris Saint-Germain den Sprung in die Runde der letzten 16. PSG gewann deutlich mit 7:0 (2:0) und bestätigte damit den 3:0-Hinspielsieg gegen den nationalen Rivalen Stade Brest. Die Auslosung des Achtelfinals findet am Freitag (12.00 Uhr) in Nyon statt.