Bundestrainer Nagelsmann setzt bei der WM auf Oliver Baumann im Tor. Was das für Marc-André ter Stegen, Manuel Neuer und die DFB-Elf bedeutet, erklärt er nach der Nations-League-Auslosung.

Brüssel - Julian Nagelsmann hat seine Entscheidung für seine Nummer eins für die Fußball-WM praktisch getroffen. Der Bundestrainer will Marc-André ter Stegen (33) aus Mitgefühl zwar noch nicht die letzte Hoffnung auf eine Turnier-Teilnahme rauben. Realistische Chancen sieht Nagelsmann nach der erneuten Operation des Schlussmanns aber offenbar nicht mehr und plant daher mit Oliver Baumann (35) als Stammtorwart für das Turnier in Amerika.

„Es gibt im Prinzip, was die Torhüter-Thematik angeht, drei Fakten“, sagte Nagelsmann nach der Auslosung zur Nations League in Brüssel und führte im Detail aus: Fakt eins sei, dass ter Stegen nach seinem Wechsel zum FC Girona erneut lange ausfalle. Fakt zwei sei, dass Manuel Neuer seinen DFB-Rücktritt nach dem Sieg des FC Bayern München im DFB-Pokalviertelfinale gegen RB Leipzig (2:0) unumstößlich bekräftigt habe.

Fakt drei spricht für Baumann

„Und Fakt drei ist, dass Oli eine herausragend gute Saison spielt und es bei uns auch in der WM-Qualifikation herausragend gut gemacht hat und auch im März das herausragend gut machen wird. Die drei Fakten, glaube ich, sagen relativ viel aus“, sagte der Bundestrainer zu seinen Planungen. Nach seiner Rücktrittsbestätigung hatte DFB-Rekordtorwart Neuer dem Hoffenheimer Baumann auch schon viel Glück für die WM gewünscht.

Nagelsmann wollte für ter Stegen „aus Respekt die Tür nicht ganz zumachen“. Aber bei einer erwarteten Ausfallzeit bis deutlich nach den letzten WM-Testspielen vor der Kadernominierung in der Schweiz (27. März) und gegen Ghana (30. März) fehlt dem Bundestrainer der Glaube für ein realistisches WM-Szenario. Es sehe „nicht rosig aus“.

Lange Verletzungshistorie bei ter Stegen

„Es ist nicht so, dass er das letzte Jahr komplett durchgespielt hat, sondern er war ja schon ein Jahr weg und jetzt fällt er wieder aus“, sagte Nagelsmann. Ter Stegen, der nach Neuers Rücktritt nach der Heim-EM 2024 nach langem Warten zur Nummer eins ernannt wurde, hat seither wegen diverser Verletzungen nur vier von 16 möglichen Länderspielen bestritten. Baumann stand in diesem Zeitraum nach seinem späten DFB-Debüt bei zehn Partien im Tor und hinterließ wie bei Hoffenheim einen stabilen und souveränen Eindruck.