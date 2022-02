Drei DFB-Pokal-Viertelfinalspiele live im Free-TV

Berlin - Drei der vier Viertelfinals im DFB-Pokal werden live im Free-TV übertragen.

Das Auftaktduell am 1. März (ab 20.45 Uhr) zwischen dem 1. FC Union Berlin und Zweitligist FC St. Pauli ist in der ARD zu sehen. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund mit. Der Bezahlsender Sky überträgt alle Partien, exklusiv davon am 2. März (18.30 Uhr) das Zweitligaduell Hamburger SV gegen Karlsruher SC. Zeitgleich ist bei Sport1 die Partie zwischen dem Zweitligisten Hannover 96 und Vorjahresfinalist RB Leipzig zu sehen. Die Runde beschließen dann ab 20.45 Uhr live in der ARD die Bundesligisten VfL Bochum und SC Freiburg.

Das Halbfinale wird am 19. und 20. April ausgetragen. Das Pokalendspiel steigt am 21. Mai im Berliner Olympiastadion.