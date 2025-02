Bournemouth - Dank eines Doppelpacks von Torjäger Mohamed Salah hat der FC Liverpool seine Tabellenführung in der Premier League vorerst ausgebaut. Die Reds siegten gegen den AFC Bournemouth 2:0 (1:0) und sind nun mit neun Punkten Vorsprung auf den FC Arsenal Spitzenreiter. Die Gunners sind am Sonntag im Topspiel gegen Manchester City gefordert.

Salah traf per Foulelfmeter in der 30. Minute und legte in der zweiten Halbzeit nach (75.). Der Ägypter führt mit nun 21 Treffern die Torschützenliste vor Man Citys Erling Haaland (18) an.

Zuvor musste Brighton & Hove Albion mit seinem deutschen Trainer Fabian Hürzeler eine 0:7-Klatsche bei Nottingham Forest hinnehmen. Nach Club-Angaben war es die höchste Liga-Niederlage seit 67 Jahren. Brighton bleibt in der Tabelle weiter im Mittelfeld. Der 31-jährige Hürzeler war im vergangenen Sommer vom FC St. Pauli in die Premier League gewechselt.