Ergebnis 22. Spieltag

Heimpartie VfB Germania Halberstadt gegen SV Fortuna Magdeburg endet mit deutlichem 0:4

Klar unterlegen zeigte sich die VfB Germania Halberstadt in der Auseinandersetzung gegen die SV Fortuna Magdeburg am vergangenen Sonntag in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren. Die Gastgeber verloren mit 0:4 (0:3).