Bei der EM erhalten Fans via Tiktok Einblicke in den Turnieralltag von Nationalspielern. Kroos führt die Aufrufe-Liste des DFB-Teams an. Der internationale Spitzenreiter spielt beim Europameister.

Berlin - Mit mehr als 374 Millionen Aufrufen ist der Deutsche Fußball-Bund der erfolgreichste Verband aller EM-Teilnehmer auf der Social-Media-Plattform Tiktok. Nationalspieler wie Toni Kroos, Jamal Musiala oder Florian Wirtz gaben rund um das Turnier Einblicke in ihren EM-Alltag und traten beispielsweise in Challenges gegeneinander an. Auf Platz zwei der Nationalteams liegt laut Tiktok-Mitteilung die französische Nationalmannschaft (mehr als 241 Millionen Aufrufe) vor Vize-Europameister England (184 Millionen) und der Türkei (157 Millionen). Titelgewinner Spanien nimmt in dieser Rangliste mit mehr als 51 Millionen Aufrufen den siebten Platz ein.

Erfolgreichster deutscher Spieler auf der Plattform, mit der der DFB vor der Heim-EM eine Kooperation abgeschlossen hatte, war Kroos. Mehr als 61 Millionen Mal wurden Videos des 34-Jährigen im EM-Zeitraum angewählt. Internationaler Spitzenreiter ist der 17 Jahre alte spanische Europameister Lamine Yamal mit mehr als 170 Millionen aufrufen.