Zürich - Dank ihrer starken Auftritte in der Nations League geht die deutsche Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation anderen Top-Teams aus dem Weg. Wie der Fußball-Weltverband FIFA mitteilte, ist die DFB-Auswahl bei der Gruppenauslosung am 13. Dezember in Zürich in Topf 1 gesetzt. Dort finden sich auch Belgien, Dänemark, England, Frankreich, Italien, Kroatien, die Niederlande, Österreich, Portugal, die Schweiz und Spanien wieder.

Die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko findet erstmals mit 48 Mannschaften statt. Europa stehen 16 statt bisher 13 Startplätze zu. Die Sieger der zwölf Qualifikationsgruppen sichern sich direkt ein Ticket. Die restlichen vier europäischen Teilnehmer werden in einem Turnier mit 16 Teams ermittelt. Mit dabei sind die zwölf Gruppenzweiten plus die vier am besten klassierten Gruppensieger der Nations League 2024/25, die in der WM-Qualifikation in ihrer Gruppe nicht unter die besten Zwei kommen.