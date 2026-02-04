weather bedeckt
Die Austragungsorte für die Heimspiele in der WM-Qualifikation stehen fest. Die DFB-Frauen spielen in Köln und Nürnberg. Die erste Partie findet in Sachsen statt.

Von dpa 04.02.2026, 12:40
Düsseldorf - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Frauen trägt ihre nächsten beiden Heimspiele in der WM-Qualifikation in Nürnberg und in Köln aus. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) bekannt. Die Auswahl von Trainer Christian Wück spielt am 14. April im Max-Morlock-Stadion in Nürnberg gegen Österreich. Am 5. Juni kommt es im Kölner RheinEnergieStadion zum Duell mit Norwegen. Die erste Partie zur Qualifikation der WM 2027 in Brasilien bestreitet die deutsche Mannschaft am 3. März in Dresden gegen Slowenien.