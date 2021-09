Cristiano Ronaldo erhält bei Man United wieder die Nummer 7

Manchester - Der fünfmalige Weltfußballer Cristiano Ronaldo erhält beim englischen Rekordmeister Manchester United wieder die Nummer 7 auf seinem Trikot. Ronaldo übernimmt die Nummer vom Stürmerkollegen Edinson Cavani, der auf die 21 wechselt, teilte der Club mit.

Ronaldo war kurz vor Ende der Transferperiode von Juventus Turin zu den Red Devils gewechselt. Der Portugiese hatte die Nummer 7 bereits in seiner ersten Zeit bei United von 2003 bis 2009 getragen. Damals hatte Ronaldo in 292 Spielen insgesamt 118 Tore geschossen und neun Titel gewonnen, darunter dreimal die Premier League und einmal die Champions League.

Das Trikot mit der 7 hat in Old Trafford eine große Bedeutung. Club-Größen wie George Best, Bryan Robson, Eric Cantona oder David Beckham hatten ebenfalls diese Rückennummer getragen. Ronaldo, der mit zwei Treffern für Portugal beim 2:1 gegen Irland die Bestmarke von insgesamt 111 Länderspieltoren aufgestellt hatte, könnte am 11. September gegen Newcastle United sein Comeback für Manchester geben.