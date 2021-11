Dramatische Situation Corona stoppt Fuß- und Handballer in Sachsen-Anhalt: Verbände setzen Spielbetrieb aus

Die Corona-Lage zwingt nun auch Sportverbände zum Handeln: So hat der Vorstand des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt (FSA) beschlossen, den Spielbetrieb auf Landes- und Kreisebene an den nächsten beiden Spieltagen in allen Bereichen auszusetzen. Auch der Handballverband