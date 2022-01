Corona-Ausbruch in der 3. Liga: Zwei Klubs setzen Training aus

Zwickau/Berlin/dpa/MZ - Vor dem Start der 3. Liga ins Jahr 2022 sorgt die Corona-Pandemie für immer größere Probleme. Zwei Klubs waren am Dienstag von Ausbrüchen der Krankheit betroffen: Viktoria Berlin und FSV Zwickau.

Sieben Spieler seien nun positiv getestet worden und befänden sich in häuslicher Quarantäne, teilte der Aufsteiger aus Berlin am Dienstag mit. Alle Spieler im Viktoria-Kader seien geimpft, die betroffenen Akteure überwiegend symptomfrei.

Das für Dienstag geplante Training wurde ebenso abgesagt wie ein Testspiel am Mittwoch gegen Tennis Borussia Berlin. Viktoria empfängt am Sonntag (14.00 Uhr) Eintracht Braunschweig zum Jahresauftakt in der 3. Liga.

Corona-Ausbruch: FSV Zwickau meldet vier neue positive Tests

„Für uns gilt es nun, bei allem sportlichen Wettbewerb, verantwortungsvoll mit der Situation umzugehen. Wir hoffen, dass es in den kommenden Tagen keine weiteren positiven Fälle gibt, werden weiterhin engmaschig testen“, sagte Geschäftsführer Peer Jaekel.

Auch beim FSV Zwickau gibt es neue Corona-Fälle. Wie der Verein bekannt gab, wurden im Rahmen einer PCR-Untersuchung vier Spieler positiv auf das Virus getestet. Bereits am vergangenen Freitag hatte es einen positiven Corona-Fall gegeben.

Daraufhin wurde das Mannschaftstraining am Dienstag ausgesetzt und in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt Zwickau eine weitere PCR-Testreihe für das gesamte Team angesetzt. Nach Vorliegen der Ergebnisse will der Club in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt weitere Schritte beraten. Am kommenden Samstag steht für den FSV das erste Punktspiel nach der Weihnachtspause gegen Viktoria Köln (14 Uhr/MagentaSport) an.