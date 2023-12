Am Ende jubelt die Mannschaft von Star-Coach Pep Guardiola. Allerdings gerät der Club-Weltmeister zunächst in Rückstand.

Liverpool - Manchester City hat nur wenige Tage nach dem Triumph bei der Club-Weltmeisterschaft seine Ergebniskrise in der englischen Fußballmeisterschaft vorerst beendet. Der Meister, Pokalsieger und Champions-League-Gewinner bezwang auswärts den FC Everton nach einem Rückstand noch mit 3:1 (0:1).

Jack Harrison hatte die Gastgeber in der 29. Minute in Führung gebracht. Nach der Pause gelang Phil Foden (53.) der Ausgleich, ehe der argentinische Weltmeister Julián Álvarez per Handelfmeter das Führungstor für die Gäste erzielte. Für die Entscheidung sorgte Bernardo Silva (86.) kurz vor Schluss.

In den vergangenen sieben Spielen in der Premier League schaffte die Mannschaft von Star-Trainer Pep Guardiola damit den zweiten Sieg, viermal hatten die Citizens in der Zeit nur remis gespielt.

In der Tabelle rückte Manchester City vor auf Rang vier. Der Rückstand auf Spitzenreiter FC Liverpool beträgt fünf Punkte. Und das bei einem Spiel weniger von Manchester City, das am vergangenen Freitag in Dschidda im Finale gegen Fluminense Rio de Janeiro die Club-Weltmeisterschaft gewonnen hatte.